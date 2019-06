CdS - Insigne all'Inter per Icardi: idea concreta nata in un contatto tra club, i dettagli

C'è una porticina ancora aperta per Mauro Icardi, uno dei sogni di Aurelio De Laurentiis, già trattato, inseguito, magari anche sfiorato a tratti qualche stagione fa. E adesso che è sul mercato è ovvio che si guardi anche in direzione Napoli per capire se il suo futuro potrà essere ancora in Italia o meno. Secondo l'edizione odierna del Corriere dello Sport, l'argentino è valutato 70 milioni dall'Inter e l'unico modo per arrivarci sarebbe quello di dare Lorenzo Insigne come contropartita.

IDEA CONCRETA - Non qualcosa di campato per aria, ma una ipotesi venuta fuori seriamente qualche giorno fa, nel corso di un contatto tra club. Scambio alla pari? Chissà, ad oggi è difficile dirlo con certezza. Il retroscena raccontato dal quotidiano, però, fa capire che il Napoli ci sta pensando seriamente nell'ambito del casting per il grande attaccante. Dopo una serie di richieste di Marotta rifiutate da De Laurentiis, gli intermediari avrebbero individuato nello scambio con Insigne l'idea giusta. Certo è che si tratterebbe di una operazione complicata.