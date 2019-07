CdS - Insigne-Napoli, nodo contratto: proposto a Raiola rinnovo a cifre più basse

Ieri sera Lorenzo Insigne ha raggiunto Dimaro in treno ed è stato accolto dal calore della sua gente. E adesso, secondo il Corriere dello Sport, con il suo agente Mino Raiola il Napoli sarebbe nuovamente in contatto per parlare del contratto del capitano azzurro. Nei giorni scorsi sono arrivate le bacchettate di Aurelio De Laurentiis e Carlo Ancelotti, pertanto ora bisogna che da Lorenzo arrivi qualche dimostrazione.

DETTAGLI - Intanto nei discorsi con Raiola il presidente del Napoli ha fatto sapere di avere pronto un nuovo contratto per l'esterno di Frattamaggiore, prolungato e adeguato... Al ribasso. Sul tavolo c'è un rinnovo biennale: la scadenza passerebbe dal 2022 al 2024, ma la cosa importante è che rispetto alle cifre attuali Lorenzo guadagnerebbe di meno, in quanto la proposta sul piatto prevede uno stipendio più basso di 4,5 milioni. Solo prime schermaglie, intanto oggi comincerà ad allenarsi.