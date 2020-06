CdS - "Io pago, voi vincete!", ADL tranquillizza la squadra: retroscena sull'incontro

Non sono ancora arrivati i pagamenti dei mesi di marzo, aprile e maggio, ma De Laurentiis con la squadra è stato chiaro, ha tranquillizzato i calciatori. L'edizione odierna del Corriere dello Sport titola: "Io pago, voi vincete" per indicare i contenuti dell'incontro di ieri a Castel Volturno. Oltre a incitare i calciatori in vista della Coppa Italia, De Laurentiis ha chiarito con la squadra che non ci saranno decurtazioni, certo i pagamenti sono ancora in sospeso ma arriveranno e gli arretrati saranno versati per intero. Nessun accenno, invece, alla questione multe, si va avanti con l'arbitrato.