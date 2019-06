CdS - James, annuncio è questione di ore: si attende definitivo sì del Real

James Rodriguez mai così vicino. Secondo quanto scrive l’edizione odierna del Corriere dello Sport, il Napoli sarebbe ad un passo dall’annunciare l’arrivo dell’asso colombiano del Real Madrid. “Il tempo di un briefing - si legge - e una volontà secca e netta come opzione inattaccabile per il Real. L’affare ha già i capisaldi tracciati: prestito oneroso (anche a dieci milioni), semmai biennale, con rinnovo del contratto per James col Real Madrid ed obbligo di riscatto a ventisette milioni nell’estate del 2021.