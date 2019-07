Cds - James, soluzione in 10 giorni per evitare Zidane: ADL attende, per l'Atletico non è una priorità

Dieci giorni per il 10, scrive il Corriere dello Sport raccontando che il Real Madrid ha convocato James Rodriguez per il 29 luglio a Valdebebas dopo delle ferie supplementari. Il Napoli è pronto ad accoglierlo per quella data, ma solo in prestito con diritto di riscatto. De Laurentiis ha sempre spiegato che in questa trattativa sarebbe servita pazienza, nonostante l'Atletico che valuta anche altre piste e tutto sommato non ritiene James una prima scelta. L'uomo chiave resta Jorge Mendes l'unico che può sbloccare l'operazione e in Colombia la vicenda inizia a fare rumore perché fa strano vedere un'autentica stella bloccata in balia degli eventi. La certezza è che se le cose non cambieranno entro dieci giorni, dovrà iniziare la preparazione a Madrid con Zidane, ovvero chi lo escluse già una volta dal Real.