CdS - Jovic pista concreta per l'attacco: il Napoli è stato già in Spagna per visionarlo

Il Napoli è stato in Spagna per visionare da vicino Luka Jovic, 22 anni, attaccante del Real Madrid, uno dei principali obiettivi di mercato per la prossima estate. L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa sapere che prima dell'arrivo del virus la società azzurra aveva fatto seguire da vicino la punta serba che dopo una stagione complicata vorrebbe rilanciarsi e il Napoli lo sta corteggiando da un po' di tempo e spera di strappare l'accordo col Real Madrid e poi anche quello col calciatore.