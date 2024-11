Cds - Lobotka titolare a Milano? C'è una novità da Castel Volturno

Assente da quattro partite, Lobotka è pronto a tornare nell’elenco dei convocati. Lobo, come scrive il Corriere dello Sport, è praticamente pronto, lo aveva anche anticipato Conte alla vigilia della partita di domenica scorsa con l’Atalanta, e ora non resta che attendere la scelta dell’allenatore: in panchina o dal primo minuto. Nel primo caso, che al momento sembra il più probabile, a San Siro partirebbe dal primo minuto la stessa formazione già schierata proprio a Milano con il Milan.