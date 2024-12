CdS - Meret-Napoli, si va avanti insieme: il rinnovo è sempre più vicino

A Genova ha blindato la porta azzurra con quattro parate decisive che hanno permesso al Napoli di portare a casa un'altra importantissima vittoria, a breve Alex Meret potrebbe firmare il prolungamento del suo contratto.

Nell'edizione in edicola oggi, il Corriere dello Sport parla del rinnovo del portiere azzurro, che secondo il quotidiano è da tempo una priorità per il Napoli. Le parti sono vicine all’accordo per la definizione di una nuova intesa, l'attuale contratto scade a giugno 2025. Lo ha confermato ai microfoni di Dazn anche il ds del Napoli Giovanni Manna nel pre-partita di Genoa-Napoli.

La trattativa. Il 12 dicembre c'è stato un altro contatto diretto tra il club azzurro e l’entourage del portiere a Castel Volturno. Sono stati fatti passi in avanti per l’intesa sull’ingaggio e sulla durata (due o tre anni). La volontà reciproca è sempre stata quella di restare insieme, Meret vuole restare e il club di De Laurentiis non ha intenzione di privarsi del suo portiere titolare. In attesa dell’annuncio, Meret si concentra sul campo e sull'ultimo impegno del 2024 che attende gli azzurri in casa contro il Venezia.