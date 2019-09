CdS - Mertens, rinnovo sempre più lontano: situazione bloccata, a gennaio può cercarsi squadra

Il miglior del Napoli in questo inizio di campionato è stato senza dubbio Dries Mertens. In forma fin dai primi minuti disputati, malgrado i tanti impegni con il Belgio, nazionale del quale è un perno, l'attaccante ex PSV si sta caricando sulle spalle la squadra. Una squadra che paradossalmente il prossimo 30 giugno potrebbe salutare definitivamente. E' per quella data che è fissata l'attuale scadenza del contratto e ad oggi il rinnovo - come si legge sull'edizione odierna del Corriere dello Sport - appare sempre più lontano.

LE OFFERTE - Sia Carlo Ancelotti che Aurelio De Laurentiis hanno più volte ripetuto di voler prolungare di qualche altro anno il contratto del belga, ma al momento la situazione è completamente bloccata. Ovviamente, dovessero restare così le cose, già dall'inizio del prossimo anno solare 'Ciro' sarebbe costretto a cercare squadra per la stagione successiva. Al momento le offerte sul tavolo sono quelle ricche provenienti dalla Cina e dall'Arabia Saudita, anche se nelle ultime settimane sono emerse voci sugli Stati Uniti o un ritorno in patria, magari all'Anderlecht.