CdS - Napoli all'assalto di Icardi: maxi-ingaggio sostenibile con tesoretto esuberi e una cessione

“Icardi, Napoli fa sul serio”. Così titola l’edizione odierna del Corriere dello Sport oggi in edicola. Sulle colonne del quotidiano Alfredo Pedullà spiega lo stato della trattativa per portare in azzurro Mauro Icardi. L’esperto di mercato spiega la situazione con una similitudine: “Mettiamola così: hai tre attici di valore oggi e pensi al superattico domani. Sei ricco e ambizioso, il Napoli ragiona così. Il superattico si chiama Mauro Icardi e qualche calcolo - più di qualche calcolo - è stato fatto nelle ultime ore. Per esempio, una proiezione ingaggio da 10 milioni a stagione in attesa di entrare nel tema-cartellino (eventualmente) con l’Inter. Gli attici possono essere di valore (Insigne) o di potenziale valore (Ounas, Verdi), senza dimenticare il tesoretto che può essere messo su cedendo i vari Hysaj, Mario Rui, Rog, eventualmente Inglese”. Il Napoli comunque non ha fretta e lavora sotto traccia così come fa la Juventus che deve risolvere le grane Mandzukic e Kean e piazzare Higuain, magari alla Roma.