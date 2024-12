Cds - Napoli su Belahyane dell'Hellas: fissato il prezzo, Manna lavora per giugno

Il Napoli monitora con enorme attenzione Reda Belahyane, 20 anni, centrocampista del Verona e della nazionale marocchina nato in Francia. Piace alla Lazio, piace al club azzurro: in prospettiva, con vista sulla prossima stagione e sul futuro. Non è l’unico calciatore dell’Hellas che il ds Manna sta seguendo. Lo scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola in un ampio focus con vista sul mercato per la prossima estate.

"Costa tra i 15 e i 20 milioni. È della stessa agenzia anche Merih Demiral, centrale turco ex Atalanta e Juve che gioca all’Al-Ahli, in Arabia: a gennaio non dovrebbe muoversi, però Manna l’aveva seguito e i dossier sul tavolo non sono tutti per gennaio".