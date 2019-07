CdS - Non solo Pépé, il Napoli vuole anche Icardi: spunta la strategia di ADL, l'Inter non lo dà alla Juve

Mauro Icardi piace ad Aurelio De Laurentiis, ma al momento quest'ultimo s'è defilato nell'ombra di una richiesta mostruosa dell'Inter da 70-80 milioni di euro. Il Napoli non vuole fare follie, per cui adesso aspetta. La Juventus, però, è convinta di poter chiudere più in là, forte del placet del giocatore stesso, la cui volontà potrebbe fare la differenza. E infatti i bianconeri pensano di poter prelevare l'argentino ad agosto per circa 50 milioni. A riportarlo è il Corriere dello Sport.

STRATEGIA NAPOLI - Il Napoli ha fatto valutazioni profonde e continua ad osservare la vicenda, pensando che l'Inter avrebbe maggiore piacere a darlo a De Laurentiis piuttosto che ad Agnelli. Inoltre il club azzurro ha la forte sensazione che quando il countdown si restringerà e mancheranno pochi giorni alla fine del mercato, l'Inter potrebbe rivedere al ribasso la cifra che oggi chiede. Mentre gli uomini mercato partenopei cavalcano l'onda Pépé, non mollano la pista Icardi, consapevoli che ci vorrà del tempo per strappare delle condizioni favorevoli.