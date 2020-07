Cds - Osimhen, chiesti (ed accordati) 7 giorni prima del sì definitivo: il Napoli resta fiducioso

Il Napoli resta fiducioso in merito all'arrivo di Victor Osimhen. Secondo il Corriere dello Sport, l'attaccante del Lille - che è la prima scelta del club partenopeo - ha chiesto 7-10 giorni per riflettere meglio: il ds Giuntoli resta in contatto continuo con i suoi agenti ed alla fine di questo periodo conta di avere il sì del giocatore che, senza pressioni, vuole riflettere su programmi e progetti. Il Napoli ha deciso di attenderlo ancora un po', dimostrando così ogni tipo di apertura nei suoi confronti, un segnale di stima da parte della società e di Gattuso.