CdS - Per Lozano mancano solo i dettagli: sarà il quarto acquisto azzurro, le cifre

Mancano soltanto i dettagli per il passaggio al Napoli di Lozano. Lo scrive l’edizione odierna del Corriere dello Sport. Il quotidiano spiega: “Non che firmare e poi annunciare il quarto annuncio estivo”. Ieri con le parole di De Laurentiis (“conosciamo bene il valore di Lozano) e il like del calciatore alla sua statuina in maglia azzurra realizzata a San Gregorio Armeno sono arrivati, in effetti, segnali importanti. L’acquisto del talento messicano dal Psv costerà i 42 milioni della clausola.