CdS - Ritorsioni sul Napoli? La procura apre un fascicolo: verrà ascoltato anche Genny 'a carogna

Indagano i pm dopo quanto accaduto. Furto a casa Allan, furto all'auto di Zielinski. Tutto in due giorni dopo l'ammutinamento. Un caso? Forse no. Per questo è nata un'inchiesta su possibili ritorsioni ai calciatori a seguito della rivolta post Salisburgo. Ne parla l'edizione odierna del Corriere dello Sport. L'indagine sui "reati sportivi" servirà a fare chiarezza. La notizia è anche un'altra: si procederà ascoltando anche chi può aiutare a erigere ipotesi di senso compiuto, ovvero Gennaro De Tommaso, Genny 'a carogna, detenuto da tempo e oggi collaboratore di giustizia.