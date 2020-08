CdS - Scambio Milik-Under, la Roma non vuole pagare i 15 mln: proposto un altro calciatore

Restano fitti i contatti tra Napoli e Roma per parlare del possibile scambio tra Arek Milik e Cengiz Under. C’è però da registrare una novità riportata dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, secondo cui il club giallorosso vorrebbe evitare di versare i 15 milioni cash nelle casse del Napoli per completare l’accordo.

“La Roma vorrebbe evitare di aggiungere contante, i quindici milioni richiesti da ADL, da aggiungere a Under per arrivare a Milik, e vorrebbe proporre al Napoli un altro calciatore, da scegliere in una rosa che rientri in quella forbice che si chiama in realtà conguaglio: se ne riparlerà, anche nei prossimi giorni”.