Cds - Sprint Luiz Felipe, è già in Italia e aspetta: pronta l'alternativa 'italiana'

"La pista più agevole, considerando i termini, porta dritta a Luiz Felipe". Sprint del Napoli sul mercato per ingaggiare subito un difensore centrale dopo l'infortunio di Buongiorno che salterà molto probabilmente sei partite.

Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola, nella lista del ds Manna le prime due soluzioni sono il parametro zero Luiz Felipe - svincolato e già in Italia in attesa di novità - e il capitano della Juventus, Danilo, già finito al centro di una discussione tra società nell’ambito di un ipotetico scambio con Raspadori. Molto complessa la pista inglese, cioè polacca: Jakub Kiwior dell’Arsenal.