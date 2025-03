Cds sul recupero Neres: "Napoli prudente, c'è una sensazione per domenica"

David Neres è sulla via del recupero, ma il Napoli è vicino alla sosta e allora bisogna fare attenzione, evitare ogni tipo di rischio e fidarsi, perché no, di chi contro Inter e Fiorentina ha dimostrato che il vento è cambiato. Lo scrive il quotidiano Corriere dello Sport oggi in edicola sul tema rientro degli ultimi infortunati.

"Per il brasiliano, che ha saltato le ultime quattro partite, ci può essere lo spiraglio per la convocazione, per fargli respirare un’aria che gli manca dal 9 febbraio contro l’Udinese, quando si procurò lesione distrattiva del semimembranoso della coscia sinistra. Il suo rientro si avvicina, ma Conte e lo staff medico non hanno ancora deciso se farà parte del gruppo in partenza domani o se tornerà direttamente dopo la sosta, per la grande sfida contro il Milan al Maradona", si legge.