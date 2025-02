Cds - Zirkzee è il grande obiettivo di giugno: 3 colpi in estate, i nomi

Come scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport, il Napoli ha rimandato all'estate i grandi colpi. Sono già diversi i profili valutati per la prossima stagione per rinforzare l'organico a disposizione di Conte.

"Un nome che piace, e tanto, è quello di Zirkzee, 23 anni, alla prima stagione al Manchester United con poche soddisfazioni finora. Un talento indiscutibile, il gioiello della stagione da Champions del Bologna, alle prese con un impatto non esattamente straordinario con il nuovo mondo: 35 presenze finora coppe comprese, 4 gol. Titolare in Premier 8 volte su 24 e 4 su 8 in Europa League. In attacco, occhi anche su Lucca dell’Udinese. Presumibile che il Napoli tornerà alla carica per Comuzzo con la Fiorentina".