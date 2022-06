Che cosa ne sarà di Piotr?

Bisogno di guardarsi negli occhi, di giocare a carte scoperte. Cosa vuole fare il Napoli? Cosa vuol fare Zielinski?

Che ne sarà di Piotr? Potrebbe essere la versione polacca della pellicola ‘Che ne sarà di noi’, film che riprendeva una canzone di Grignani sulle ansie generazionale di tre ragazzi dopo la maturità. E pare di vederlo tra quei tre ragazzi Piotr, mentre si perde tra le ansie del domani e le aspettative su un talento tanto grande, quanto ingombrante.

E che poi ad aspettarle le cose, che non succedono mai, forse si perde un sacco di tempo. E non è detto che poi accadono, e quando l’attesa si fa più pesante della speranza, allora qualche domanda devi iniziare a fartela. E il Napoli è arrivato proprio a quel punto lì con Zielinski, che doveva prendere la strada delle stelle e invece si è fermato a metà strada, rinchiuso dentro a un limbo che ha in parte cambiato i piani iniziali.

Bisogna di guardarsi negli occhi, di giocare a carte scoperte. Cosa vuole fare il Napoli? Cosa vuol fare Zielinski? E qualcuno in questo momento di impasse inizia a inserirsi, come la Lazio che deve fare i conti con un Luis Alberto mai entrato nelle grazie di Sarri che, invece, ha sempre avuto un vero e proprio debole per Piotr. "Talento assoluto, può diventare il nuovo De Bruyne” disse di lui Maurizio. Che ora è proprio sulla sponda della capitale. Unendo qualche punto, potrebbe quasi uscire fuori una trattativa di mercato…