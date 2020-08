"Che dobbiamo fare con Sokratis?", ma i numeri smentiscono i tifosi

Molti tifosi del Napoli si stanno lamentando sui social per l'accostamento di Sokratis Papastathopoulos al Napoli. Un difensore di 32 anni di grande esperienza che offrirebbe carisma al reparto. Un giocatore, tra l'altro, che è reduce da anni in giro per l'Europa, giocando sempre, o quasi, titolare o comunque protagonista, in squadre di ottimo livello, spesso impegnate in campo internazionale (76 presenze tra Champions ed Europa League). Un centrale, ancora, integro fisicamente, quasi mai vittima di infortuni seri.

All'Arsenal in due anni ha raccolto 70 presenze con 6 gol, nell'ultima stagione 29 presenze e 3 reti. Inoltre ha vestito per 198 volte la maglia del Borussia Dortmund, non una squadra qualsiasi, con 10 gol, e per 61 quella del Werder Brema. Inoltre è cresciuto in Italia, con 59 presenze al Genoa e 7 al Milan. La conoscenza di un campionato tattico come quello italiano giocherebbe a suo favore. Come difensore per completare il reparto o sostituire Maksimovic, potrebbe essere un buon affare.