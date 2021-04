Che la prudenza di Gattuso non diventi un rimpianto...

Il Napoli fa 1-1 con l'Inter, che dimostra di essere squadra fortissima. Quanto è carogna la fortuna, che ti gira le spalle dopo averti accarezzato due volte il viso.La buona sorte del primo tempo si esaurisce sul terrificante destro di Politano he avrebbe meritato maggiore fortuna. Dopo i legni colpiti dall'Inter nel primo tempo, ecco che la sorte gira le spalle agli azzurri nella ripresa.

Risultato giusto, con un Napoli che paga i timori di inizio ripresa, quando si abbassa il baricentro e pure la pressione. Da sottolineare l'atteggiamento prudente di Gattuso che non osa con i cambi, il Napoli perde terreno contro un’Inter che si dimostra squadra solida. Ora si fa davvero tosta in chiave Champions. Speriamo che questa prudenza non diventi un rimpianto