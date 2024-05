Che sorpresa per l'attacco: ADL ha parlato con Pozzo del suo centravanti

L’ultima idea si chiama Lorenzo Lucca, otto reti in campionato, centravanti che l’Udinese riscatterà dal Pisa per otto milioni.





TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Un nome nuovo per l'attacco del Napoli: piace Lorenzo Lucca dell'Udinese, per cui si sarebbe sta avviato un discorso tra Aurelio De Laurentiis ed il patron della società friulana Pozzo. Questo è quanto si legge sull'edizione odierna del Corriere dello Sport sull'attaccante classe 2000: "Si cercano anche in Italia nuovi gol. L’ultima idea si chiama Lorenzo Lucca, otto reti in campionato, centravanti che l’Udinese riscatterà dal Pisa per otto milioni.

De Laurentiis ne ha già parlato con Pozzo, ha richiesto il giocatore che è tornato in Italia la scorsa estate dopo l’esperienza all’Ajax. Per Lucca, anni 23, primo italiano a giocare nel club olandese, è già arrivata anche la chiamata di Spalletti per la Nazionale. Nel mirino del ds Manna anche Retegui del Genoa" si legge sul quotidiano.