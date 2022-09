Che vantaggio per i Rangers verso il Napoli! Anche in Scozia si fermerà il calcio

La Premier League, secondo il protocollo noto come London Bridge, dovrebbe rispettare i dieci giorni di lutto dovuti alla scomparsa della regina Elisabetta II

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

La Premier League, secondo il protocollo noto come London Bridge, dovrebbe rispettare i dieci giorni di lutto dovuti alla scomparsa della regina Elisabetta II, morta questa sera a 96 anni. Secondo le linee guida del Dipartimento per la cultura, i media e gli sport infatti tutte le gare delle serie professionistiche britanniche - dall’Inghilterra alla Scozia passando per Galles e Irlanda del Nord – dovrebbero essere rinviate a dopo la conclusione del periodo di lutto così come le gare delle serie semi professionistiche e amatoriali. E ovviamente tutti gli altri eventi sportivi.

Una notizia che riguarda il Napoli - E’ fissata per martedì 13 settembre la seconda giornata della fase a gironi di Europa League contro i Rangers di Glasgow. L’autorevole quotidiano scozzese Herald, dà per certo lo stop del campionato scozzese e ipotizza anche un tentativo con l’Uefa per i match europei. Se fosse confermata la notizia, per i Rangers sarebbe un vantaggio perché avrebbe una partita in meno da giocare, forse fresche e più giorni per preparare la gara col Napoli.