Chi l'avrebbe mai detto? Cds: "Zielinski e Fabian si giocano il posto da titolare"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Chi l’avrebbe detto che sarebbero finiti, almeno per un giorno, uno contro l’altro, a ravanare una maglia da titolare tra le pieghe d’una vigilia? E' quanto scrive quest'oggi il Corriere dello Sport, ponendosi l'interrogativo in merito al ballottaggio tra Zielinski e Fabian. Napoli-Udinese è la partita del polacco, arrivato in Friuli da “bambino” con l’intuizione di Andrea Carnevale che lo scovò in Polonia, mentre lo spagnolo contro l'Udinese ha trovato l’emozione vibrante del primo gol con il Napoli: "Zielinski o Fabian sa (persino) di “spreco”, è il luccichio d’una idea teneramente sgargiante, la rappresentazione calcistica dell’oro di Napoli".