Chi sarà lo speaker stasera per Napoli-Cagliari? Le ultime del Cds

Fa discutere tra i tifosi la vicenda speaker, con l’organizzazione dell’intrattenimento prima affidata alla società di Geolier con un nuovo speaker (Timo Suarez) prima del passo indietro dell’artista napoletano per il mancato reintegro di Decibel Bellini, ringraziato invece dal Napoli nel comunicato sulla nuova organizzazione dello stadio. Le ultime arrivano dal Corriere dello Sport che rivela che Daniele Bellini potrebbe essere al suo posto quest’oggi contro il Cagliari.

E' quello che si augurano gran parte dei tifosi. Le parti hanno provato e stanno provando a ricucire gli strappi dei giorni scorsi, scrive il quotidiano sportivo. Per questa sera erano stati annunciati in consolle il dj Enrico Maria mentre come speaker appunto Timo Suarez. Ora - si legge - si sta provando a far tornare il sereno per ritrovarsi tutti insieme questa sera al Maradona per l’esordio casalingo dei Campioni d’Italia.

