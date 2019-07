Ci vuole calma e James freddo. Ma non troppo…

(di Arturo Minervini) - “James è un giocatore che conosco bene, mette tanta qualità, purtroppo al momento non è un giocatore del Napoli, magari non lo sarà mai o lo sarà e parleremo quando lo sarà”. Con queste parole Carlo Ancelotti ha voluto temporeggiare alle domande che gli sono state poste nella conferenza stampa tenutasi in Trentino. Uno specchio fedele e concreto della situazione, con il Napoli che attende fiducioso lo sviluppo della trattativa, forte della volontà del calciatore che da tempo si è promesso al Napoli.

Trattativa lunga, lo si sapeva già. Che non si sarebbe chiusa in pochi giorni, lo si era capito dalla portata dell’affare e dalle parole di Aurelio De Laurentiis che aveva gettato acqua sul fuoco proprio quando l’affare sembrava caldissimo. Semplice strategia del patron, che sa bene che in una trattativa che tira in ballo così tanto denaro non bisogna mai mostrare segni di debolezza.

Dalle parole, alla lunga attesa. Il Napoli ha assunto una posizione chiara e l’ha portata avanti con l’agente Jorge Mendes: prestito con diritto di riscatto la formula proposta. Un’idea che sembrava poter convincere il Real Madrid, che però col passare dei giorni ha forse iniziato a dubitare, attenendo altre pretendenti che puntualmente sono arrivate, in particolare modo l’Atletico Madrid che sarebbe pronto a pagare subito per il cartellino del colombiano.

Niente paura, ma guai a restare troppo fermi sulle proprie posizioni. Lo scenario resta comunque stabile, il Napoli resta in vantaggio ma dovrà forse fare dei passi verso il Real Madrid per trovare una nuova formula per il classe ’91. Lo sapevamo, per vedere James in maglia Napoli serve calma e sangue freddo. Guai, però, ad averne troppa di calma…