Clamoroso De Bruyne, Sky: “C’è intesa economica, il nodo oggi è solo familiare”

Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport, ha riferito gli ultimi clamorosi aggiornamenti sulla trattativa tra il Napoli e Kevin De Bruyne ai microfoni dell’emittente satellitare: “Economicamente poteva sembrare lo scoglio più importante, visti i guadagni che De Bruyne ha sempre avuto in Premier League, ma ci risulta che le parti ci credono. Quindi è soltanto una scelta di vita familiare che De Bruyne deve fare se accettare o meno”.

