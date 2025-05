Prima pagina Il Mattino apre con le parole di Conte: “Finiamo il lavoro”

Nell'edizione di oggi, Il Mattino dedica l'apertura in prima pagina alle dichiarazioni di Antonio Conte in vista di Napoli-Genoa, terzultima tappa verso lo scudetto: "Finiamo il lavoro". "C'è il Genoa, Conte pronto per l'assalto scudetto: «Tutto il resto è noia»". Di seguito la prima pagina integrale.