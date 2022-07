Clamoroso AS: "Napoli ha detto a CR7 che vuole ingaggiarlo e farlo diventare come Maradona!"

Ha del clamoroso la rivelazione del quotidiano AS sul futuro di Cristiano Ronaldo. L'attaccante portoghese del Manchester United può lasciare la Premier

Ha del clamoroso la rivelazione del quotidiano AS sul futuro di Cristiano Ronaldo. L'attaccante portoghese del Manchester United può lasciare la Premier League per giocare la Champions League e tra le pretendenti ci sarebbe anche il Napoli. A quanto pare, il club azzurro avrebbe comunicato a CR7 la volontà di ingaggiarlo per renderlo un'icona come lo è stata a Napoli Diego Armando Maradona. "Aurelio Di Laurentiis è legato da una grande amicizia con Jorge Mendes ed è disposto a scommettere su Ronaldo" si legge. Le altre ipotesi europee sono Atletico Madrid, Chelsea e Bayern Monaco.