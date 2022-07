Clamoroso CorSera - Bugia Giuntoli, s'insiste a fari spenti per Dybala! ADL sogna il colpo di teatro

Aurelio De Laurentiis ci sta pensando sul serio e per lui non è solo una suggestione, anche per rispondere a una piazza che lo critica.

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it "Dybala è fuori portata, non ci abbiamo mai parlato". Così Cristiano Giuntoli ieri in conferenza stampa sulle voci legate ad un possibile approdo di Paulo Dybala al Napoli. Verità o bugia? La seconda, secondo il Corriere della Sera, perché Aurelio De Laurentiis ci sta pensando sul serio e per lui non è solo una suggestione: "È il più classico dei colpi di teatro che il presidente azzurro sogna anche di notte, anche per rispondere a una piazza che lo critica ed è pervasa dallo scetticismo. Tra il dire e il fare ci sono contatti con l’entourage dell’ex attaccante bianconero e c’è soprattutto un lavoro sottotraccia che, nonostante le smentite ufficiali, il club porta avanti". Dunque, secondo quanto raccontato dal quotidiano, quella di Giuntoli è "una amabile, piccola bugia" che può starci nel gioco delle parti, considerando che sull'ex Juventus ci sono top club come Inter, Milan e Manchester United: "Il Napoli va avanti a fari spenti, fida sul fattore tempo e anche sulle pretese economiche del giocatore che con il passare dei giorni potrebbero abbassarsi. Sei milioni è l’ingaggio che De Laurentiis ha offerto, eccezionalmente, a Koulibaly (5 anni di contratto e un futuro da dirigente), lo stesso che potrebbe «accontentare» Dybala, dal canto suo suggestionato dall’idea di giocare nella terra che ha eletto re il connazionale Maradona".