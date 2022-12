Clamoroso Repubblica: "Jorginho vuole tornare! Aspetta passo di ADL per ridursi stipendio"

Ha del clamoroso l'indiscrezione di mercato lanciata dal quotidiano Repubblica

Ha del clamoroso l'indiscrezione di mercato lanciata dal quotidiano Repubblica. Il regista del Chelsea, Jorginho, vuole tornare a Napoli, dov'è esploso, e per farlo sa bene che dovrà rinunciare a gran parte dei 6 milioni che attualmente guadagna in Premier League. Nonostante la corte di Barcellona e Newcastle, l'italo-brasiliano vuole tornare e aspetta un cenno da parte di De Laurentiis. Il quotidiano aggiunge che Jorginho dovrebbe ridursi l'ingaggio della metà ma Spalletti sarebbe ovviamente contento di accogliere in rosa Jorginho.