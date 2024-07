Clamoroso The Athletic: "Lukaku al Napoli con Osimhen al Chelsea in prestito con diritto"

Sembrerebbe vicina ad una svolta la telenovela estiva che vede coinvolti Victor Osimhen e Romelu Lukaku. Almeno secondo quanto raccontano dall'Inghilterra. Ne parla The Athletic con un articolo di pochi minuti fa.

Lukaku si avvicina al Napoli a titolo definitivo mentre Osimhen 'vede' la Premier League, il suo grande sogno, il suo vero desiderio. La grande novità è rappresentata dalla formula dell'affare: mentre il belga si trasferirebbe a Napoli a titolo definitivo, si legge, per Osimhen si parla "di prestito con opzione di acquisto per i Blues".

Il giornalista inglese Ben Jacobs, ben informato sui movimenti di mercato dei club di Premier, aggiunge che il Napoli aprirebbe a questa ipotesi solo se poi il riscatto diventasse obbligatorio in caso di qualificazione in Champions League dei Blues. Un modo per ottenere comunque una cifra elevata ma non subito: la prossima estate.

Dell'ipotesi "affare in prestito" aveva scritto già questa mattina il Corriere dello Sport: "Estremamente intricato, al momento, è anche pensare a uno scambio di prestiti, considerando che entrambi i giocatori hanno il contratto in scadenza nel 2026 (dovrebbero prima prolungare): appena un'ipotesi paracadute di fine mercato. Cose di fine agosto".