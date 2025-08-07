Ultim'ora Clamoroso Juanlu, respinto il Nottingham! Rai: “Ha comunicato: Napoli o niente!”

Non solo Miguel Gutierrez, il Napoli si appresta ad accogliere anche Juanlu Sanchez dal Siviglia. Lo conferma Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato di Rai Sport, che racconta anche un retroscena: "Ultime notizie da Siviglia aggiornate alle cinque del pomeriggio. Il Siviglia ha avuto una ottima offerta (mail stamattina in sede) dal Nottingham forest (superato il Wolverhampton) vicina ai 20 milioni.

Ma poco fa ha dovuto registrare la durissima posizione del giocatore. Juanlu è stato perentorio. O il Siviglia lo vende al Napoli o resta in Spagna. Non c'è via di mezzo. Ora che il Napoli ha deciso l'affondo il calciatore è pienamente convinto. Nottingham ko. Una piccola rivincita dei partenopei dopo che gli inglesi hanno avuto meglio sui campani per il felsineo Ndoye".