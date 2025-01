Ultim'ora Clamoroso Relevo: Rafa Marin ha già superato le visite col Villarreal! I dettagli

Rafa Marín, difensore del Napoli, ha già superato le visite mediche con il Villarreal. Nelle prossime ore l'ex Real Madrid verrà acquistato in prestito fino al termine della stagione.

Oggi a Siviglia si sono svolte le visite mediche e il giocatore, come previsto, è in perfette condizioni. Il difensore, mai utilizzato da Antonio Conte in campionato, firmerà un contratto in prestito fino a fine anno per una cifra pari a 1 milione di euro. A riferirlo è Relevo.