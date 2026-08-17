Doppio colpo Napoli: domani visite mediche per Badiashile e Favasuli

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Il Napoli si prepara ad accogliere due nuovi rinforzi. Come riferisce il Corriere dello Sport, Benoit Badiashile è ormai pronto a iniziare la sua avventura in azzurro, mentre nella stessa giornata è previsto anche l'iter di Costantino Favasuli. Per Badiashile il programma seguirà il consueto rituale: prima le visite mediche a Villa Stuart, poi la firma sul contratto e infine l'arrivo a Castel Volturno per mettersi a disposizione di Massimiliano Allegri.

Badiashile e Favasuli in arrivo a Napoli

Il difensore francese arriverà dal Chelsea con la formula del prestito oneroso da 3 milioni di euro, più un milione di bonus, e diritto di riscatto fissato a 27 milioni. Un investimento importante per il Napoli, che ha scelto il classe 2001 per rinforzare il reparto arretrato.

Domani Badiashile dovrebbe incrociare nella clinica romana anche Costantino Favasuli, reduce dal saluto al pubblico del Catanzaro al Ceravolo in occasione della sfida di Coppa Italia contro il Südtirol.

Il terzino di Africo è stato scelto per ricoprire il ruolo di vice Di Lorenzo. L'operazione con il Catanzaro avrà un valore complessivo di 7 milioni di euro: un milione per il prestito e altri 6 per l'obbligo di riscatto. Nell'affare resta inoltre la percentuale del 50% destinata alla Fiorentina sulla futura rivendita.