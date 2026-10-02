Rinnovi Napoli: tre azzurri in scadenza, ma ADL ha una carta da giocare

Meret, Rrahmani, Anguissa, Lobotka e De Bruyne hanno il contratto in scadenza a giugno. Per tre di loro il Napoli può esercitare un’opzione unilaterale

Il Napoli ha una carta da giocarsi per evitare di perdere a parametro zero alcuni dei giocatori in scadenza il prossimo giugno. Sono cinque gli azzurri con il contratto in scadenza: Meret, Rrahmani, Anguissa, Lobotka e De Bruyne. Secondo quanto riferito da Sportmediaset, negli accordi con Rrahmani, Lobotka e De Bruyne è infatti prevista un’opzione unilaterale di un anno a favore del club. Il Napoli può quindi esercitarla e prolungare i rispettivi contratti fino a giugno 2028.

Rinnovi Napoli, si lavora sul futuro di Rrahmani e De Bruyne

Per Rrahmani il club sta lavorando anche a un ulteriore prolungamento fino a giugno 2029. Più delicata, invece, la valutazione legata a De Bruyne, considerando età e ingaggio. Il centrocampista belga ha 35 anni e percepisce 11 milioni di euro lordi a stagione, ai quali vanno aggiunti i bonus.