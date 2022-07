Come giocherebbe il Napoli se il mercato finisse oggi

Fonte: di Arturo Minervini

È un Napoli in grande trasformazione quello che inizia il calciomercato estivo con una certezza da tempo metabolizzata: non ci sarà più Lorenzo Insigne, volato in Canada alla scadenza del contratto col Napoli. Quella del capitano, però, rappresenta solo una delle partenze eccellenti in casa partenopea: andranno via Ospina, Ghoulam, Malcuit e con tutta probabilità Dries Mertens, in scadenza di contratto.

Più complicato fare previsioni sul futuro di Fabiàn e Koulibaly, in scadenza nel 2023 e con trattative molto complicate per il rinnovo. La rivoluzione in casa Napoli riguarderà anche Politano (che ha chiesto la cessione), Demme (vuole più spazio), Ounas e Petagna molto ambiti da diversi club di Serie A.

Per quel che concerne il mercato in entrata, il club ha piazzato il colpo Matis Olivera (che dovrebbe partire davanti a Mario Rui nelle gerarchie a sinistra) e Khvicha Kvaratskhelia, che nei piani del Napoli dovrebbe essere una delle rivelazioni del campionato. Per il resto, situazione abbastanza invariata negli altri reparti, Meret che con l’addio di Ospina diventa a tutti gli effetti il titolare.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, OLIVERA; Lobotka, Anguissa; Lozano, Fabian Ruiz (Zielinski), KVARATSKHELIA; Osimhen.

Allenatore: Spalletti.