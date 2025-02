Conferma del 3-5-2 a Como, la valutazione dipenderà da due recuperi

La scelta del 3-5-2 con la Lazio all’Olimpico, quarto modulo della stagione in piena emergenza potrebbe essere confermata anche nella trasferta di Como. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Ieri, oggi e domenica, giorno della sfida del lago di Como che volge a mezzogiorno e mezzo lo sguardo allo scontro diretto con l’Inter della prossima settimana. Il primo o il secondo giorno di marzo, sarà tutto chiaro venerdì dopo i sorteggi di Champions. Non è ancora chiaro, invece, il progetto tecnico che andrà in scena al Sinigaglia. O meglio: dal punto di vista tattico tutti gli indizi portano alla conferma del sistema con la difesa a tre e le due punte, ma vanno controllati quotidianamente con estrema attenzione i progressi e i possibili rientri di Spinazzola e Olivera.

Gli esterni di fascia sinistra, un destro e un mancino naturale, due dei tre anelli della catena strappati via dalla jella insieme con Neres in sedici giorni, dalla Juve alla Lazio. E ancora. Da chiarire anche la posizione di Politano, uno degli alfieri intoccabili della maratona agosto-febbraio, l’uomo che sabato ha stappato il Napoli all’Olimpico entrando in corsa: leggendo tra le righe del diario segreto delle mosse di Conte bisognerà capire se partirà in panchina per la seconda volta in fila".