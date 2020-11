Contatti col Chelsea: apertura per il prestito di Emerson Palmieri

"Un’idea accarezza l’allenatore Rino Gattuso e il direttore sportivo Cristiano Giuntoli: garantirsi un terzino sinistro forte e capace di fare la differenza". Secondo l'edizione odierna di Repubblica ci sarebbe quella dell'esterno mancino tra le priorità del Napoli in vista del calciomercato, con un nome che sembra essere in cima alla lista: quello di Emerson Palmieri, laterale in uscita dal Chelsea.

"Qualche contatto indiretto tra il Napoli e il Chelsea c’è stato: gli inglesi hanno aperto alla possibilità di un trasferimento a titolo gratuito fino al termine della stagione" scrive il quotidiano sull'affare.