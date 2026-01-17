Conte a DAZN: "-9 dall'Inter pesa? Pensiamo a noi. Infortunati? Chiedete al dottore"

Nel pre-partita di Napoli-Sassuolo, il tecnico del Napoli Antonio Conte è intervenuto ai microfoni di DAZN.

Un punto sui recuperi?

"Dovete chiederlo al dottore, io faccio l'allenatore. Non abbiamo informazioni. Neres non c'è, significa che non sta bene".

De Bruyne?

"Aspettiamo fiduciosi, quelli che mancano bisogna vedere quando arrivano e quando giocano".

Tanti punti persi con le piccole: che ha detto alla squadra?

"Che bisogna cercare di vincere la partita. Contro Verona e Parma sono state due partite diverse: col Verona è stato un peccato non culminare la rimonta, contro il Parma non siamo riusciti a sfruttare le occasioni. Quando capitano, bisogna coglierle, perché alla fine spostano il risultato. Per noi tornare alla vittoria diventa importante".

Il -9 dall'Inter pesa?

"Dobbiamo pensare al campionato nostro, come abbiamo sempre fatto. Cerchiamo di ottimizzare le risorse e indirizzare le cose dove possiamo, dove non possiamo non si può fare niente".