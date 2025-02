Conte a Dazn: "Cambio modulo per necessità impellenti, difficile riproporre il 4-3-3"

vedi letture

Antonio Conte, tecnico del Napoli, ha parlato così ai microfoni di DAZN prima della gara contro la Lazio: “Lavorare su un modulo è molto difficile, per tante situazioni siamo partiti con un'idea per arrivare al 4-3-3 cambiando tre sistemi di gioco sempre per favorire le caratteristiche dei giocatori che il club mette disposizione. Oggi diventa difficile riproporre lo stesso sistema per mancanza di uomini, dobbiamo cercare non di inventarci ma di trovare l'abito migliore inserendo dei giocatori che abbiano le migliori caratteristiche".

Come far male alla Lazio con questo assetto?

"Di base se hai il tuo assetto lo mantieni, lo cambi solo per impellenti necessità. Detto questo, la Lazio ci ha battuto per due volte quest'anno. Onore e merito a loro, abbiamo lavorato tutta la settimana per cercare di far funzionare questo sistema".