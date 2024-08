Conte a Dazn: "Contento del club, con cessione Osimhen avremmo completato di più. Su Lukaku e i nuovi..."

vedi letture

Antonio Conte, allenatore del Napoli, ai microfoni di Dazn ha parlato del successo per 2-1 sul Parma.

Se sul gol di Lukaku è entrato in campo, sul gol di Anguissa è esploso di gioia:

"Su quello di Romelu sono andato in campo per dire di prendere il pallone e tornare, perché era il pareggio e c'erano ancora dieci minuti perché il secondo tempo si è giocato veramente poco. E' stata una prestazione sicuramente di cuore contro un'ottima squadra. In conferenza ho avvertito tutti: questa squadra ha ottimi giocatori, forti anche fisicamente, se gli lasci campo. Potevamo fare molto ma molto meglio sul primo gol che abbiamo concesso. Prendiamo questi tre punti sapendo che come sempre cui sarà da lavorare. Dopo qeust'assurdità del mercato che finisce con tre giornate di ritardo, perché ti ritrovi ad allenare giocatori che andranno via, e aspettare altri che arriveranno e non hai mai allenato. Mi auguro che, visto che il calcio è competizione, si cerchi di cambiare questa regola. lo dico per tutti perché è molto difficile. Oggi oltre Lobotka e Anguissa non avevamo nessun centrocampista, perché Iaccarino e Saco sono andati in prestitto ieri che era lultimo giorno, questo non va bene. In futuro - visto che sono tutti attenti a cambiare i format e le regole - mi auguro che questa regola cambi, non ci permette di lavorare. Oggi Lukaku è entrato con due allenamenti, lo stesso Neres è arrivato da pochissimo. Ora proveremo a sfruttare questa sosta, ma McTominay e Gilmour andranno in nazionale e ci tornano la settimana prossima. Ma comunque onore a questi ragazzi che non hanno mollato e hanno dato tutto".

Quanto sei soddisfatto di Anguissa? E' arrivato il gol da un centrocampista...

"Noi i gol li dobbiamo trovare da tutti: dai centrocampisti, dai quinti, non solo dagli attaccanti, anche dai difensori. Dobbiamo essere molto piu incisivi dalle palle inattive, ma spesso li chi fa gol è chi le calcia. Noi avevamo Del Piero che ti metteva la palla sulla testa e io sul primo palo facevo gol. Dobbiamo cercare di fare quanti piu gol possibili con tutti, ecco perché cerchiamo di coinvolgere tutti nel gioco, anche centrocampisti, quinti e centrali, soprattutto Di Lorenzo. Come dico sempre, c'è tanto da lavorare, abbiamo iniziato questa ricostruzione sulla base di 12 giocatori, ne sono arrivati molti, anche se all'ultimo momento, giocatori nuovi buoni. Abbiamo trovato tante difficoltà perche il mercato era bloccato per tante vicissitudini. Adesso non ci resta che lavorare e cercare di integrare i nuovi, perché comunque ne abbiamo bisogno. Ripeto, noi, anche chi è arrivato non sono giocatori che hanno aggiunto su una rosa già esistente e strutturata, sono arivati per riempire delle caselle. Sono dei giocatori buoni, sono contento del lavoro che ha fatto il club, abbiam fatto quello che potevamo. Certo ci fosse stata la vendita di Osimhen avremmo completato di più la situazione, ma è successo quel che è successo, e siamo contenti così".

I tuoi gicoatori si stanno ancora allenando...

"C'è Romelu, c'è David e ci sono i ragazzi che non hanno fatto tanto minutaggio. Perché poi ho dato anche la ripresa il mercoledì pomeriggio, quindi penso sia il minimo che facciano un po' di allenamento".