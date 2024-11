Conte a Sky: "Grande rispetto per la Roma e Claudio. Classifica? Pensiamo a noi"

Il tecnico del Napoli Antonio Conte è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel pre-partita della sfida con la Roma.

Come state?

"Stiamo bene, siamo rientrati tutti. Siamo pronti".

La Roma?

"Alla fine, bisogna vedere che tipo di intenzione hai in gara. la Roma ha ottimi giocatori, con qualità, anche in panchina: grande rispetto per la Roma e Claudio. Vediamo chi vincerà".

I risultati delle altre?

"Ogni partita deve essere uno stimolo, dico sempre di non guardare la classifica: pensiamo a noi stessi e alla nostra corsa. Oggi chi ti è davanti è la squadra campione d'Italia e la squadra vincitrice in Europa League. Pensiamo a noi, altri hanno più tempo. Pensiamo a migliorare di partita in partita".

Il rientro di Lobotka?

"Lui e Gilmour sono due play: Lobotka ha più esperienza, è un giocatore già fatto; Gilmour ha 24 anni e grandi potenzialità, è un ottimo acquisto".