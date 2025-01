Conte a Sky: "Post Kvara? No a giovani di prospettiva, altrimenti restiamo così!"

vedi letture

Antonio Conte, allenatore del Napoli, è intervenuto a Sky Sport nel post gara di Atalanta-Napoli. Ecco quanto evidenziato:

Avete fatto i bravi in campo, derubrichiamo la definizione "vogliamo dare fastidio", forse qualcosa in più?

"Dare fastidio è già qualcosa in più, con dare fastidio dici tutto e dici niente"

Rispetto all'andata, grande miglioramento con la gestione delle varie fasi della gara. Si aspettava questa crescita così veloce?

"Siamo cresciuti tanto, due mesi e mezzo fa l'Atalanta ci ha dato 3 gol. Oggi penso sia stata una gara diversa, l'avevo detto, vedremo al ritorno. Siamo cresciuti tanto, sopratutto nelle difficoltà. Stiamo andando avanti, avendo comunque situazioni che affrontiamo come infortuni e calciomercato. Potrebbero ammazzare un toro, ma noi siamo in piedi. Quando vado a Castelvolturno sono contento, ho un gruppo di ragazzi che vuole lavorare e migliorare".

Che caratteristiche ti aspetti dal sostituto di Kvara?

"Guarda, lascio al club la decisione. Nel mercato non entro in merito, se me lo chiedessero dirò il mio pensiero. Se il club mi chiederà darò la mia opinione. Qua non si tratta di prendere giovani di prospettiva. Ma giovane di prospettiva per fare cosa? Non ho capito, che prendiamo un giocatore della Primavera? Se si deve fare qualcosa, si deve fare nella maniera giusta. Non facciamo ridere le persone. Le cose vanno fatte come Dio comanda, altrimenti rimaniamo così. È andato via uno forte, la cosa soggettiva è che ognuno può esprimere un parere, se siamo più forti o no. L'oggettività è che due anni fa e rispetto allo scudetto, sono andati via i migliori: Osimhen, Kim, Kvara e Zielinski. Senza contare Mario Rui, oppure Elmas che erano subentranti. Rispetto allo scorso anno sono andati via altri giocatori forti, dobbiamo mantenere la testa bassa senza lamentarci. Se il club ha piacere interviene, io vado in guerra con questi giocatori".

Su Lukaku?

"È un calciatore che dà sempre tutto, come Simeone o Raspadori. Sono tutti importanti, non trascuro nessuno. Siamo giusti ma affamati".