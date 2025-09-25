Conte cambia: quattro cambi sicuri contro il Milan e c'è un dubbio

Napoli nuovo contro il Milan per la gara di domenica sera. Saranno diversi i cambi anche perché col Pisa c'era stata una mini rotazione soprattutto a centrocampo. I cambi certi sembrano essere quattro. Intanto Lobotka e Anguissa a centrocampo di nuovo dal 1' e poi il sostituto di Buongiorno infortunato che dovrebbe essere Juan Jesus.

Il quarto cambio potrebbe essere Rrahmani al posto di Beukema con l'ex Bologna che può tornare in panchina a meno che Conte non voglia puntare su di lui per sostituire Buongiorno. Ad oggi ha sempre considerato JJ alternativa sul centro-sinistra per la difesa. Staremo a vedere. Di sicuro resisterà come sempre il solito ballottaggio in porta con Meret e Milinkovic-Savic. Se Conte dovesse puntare sul secondo, allora le novità di formazione sarebbero addirittura cinque.