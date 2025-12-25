Un big saluta la Lazio prima della sfida al Napoli? Trattativa in chiusura: le ultime
È Nuno Tavares uno degli indiziati a lasciare la Serie A a gennaio, e più in particolare ovviamente la Lazio. Il terzino sinistro portoghese, infatti, potrebbe avere un futuro (imminente) in Saudi Pro League. Ad aver messo gli occhi sul classe 2000 - autore di una prima parte di stagione non esaltante con i biancocelesti - è infatti l'Al Ittihad.
Il club saudita fa sul serio per Nuno Tavares, tanto che - secondo quanto raccolto da TuttoMercatoWeb.com - c'è già un accordo col giocatore fino al 2029, a cifre molto importanti. Adesso i due club - Al Ittihad e Lazio - tratteranno nelle prossime per trovare la quadra sull'operazione. Da ricordare che l'Arsenal, club dal quale i biancocelesti hanno prelevato il 25enne portoghese nell'estate 2024, detiene una percentuale di rivendita del 40%.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Cremonese
|Napoli
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro