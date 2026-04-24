Conte: "Con la Lazio 70% di possesso, ma poco pericolosi. Su Alisson..."
Antonio Conte, allenatore del Napoli, ha parlato a Dazn prima della gara contro la Cremonese: "Ho in squadra ragazzi intelligenti, loro sono i primi ad aver capito cosa non ha funzionato contro la Lazio. Noi non è che non abbiamo giocato, abbiamo avuto anzi il 70% di possesso palla, ma abbiamo subito diverse ripartenze e non siamo stati bravi in zona offensiva. Ci può stare, ne abbiamo parlato.
Ripeto, la mia squadra capisce, sa, e oggi dobbiamo riprendere il cammino. Sarà una partita scorbutica perché la Cremonese è una squadra che ha bisogno di punti e quindi servirà grande attenzione soprattutto nelle ripartenze.
Alisson dall'inizio? Ricordiamoci che questo ragazzo non aveva giocato tantissimo nello Sporting, non era mai stato titolare in campionato, ma è un ragazzo serio, umile, vuole imparare. Ha caratteristiche importanti, sta a lui continuare a lavorare e noi dobbiamo migliorarlo giorno dopo giorno.
Come gioco dietro? Rrahmani fa il centrale. A destra giocherà Olivera".
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