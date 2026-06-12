Podcast Conte-Juventus, da Torino: "Ci raccontano che sarebbe pronto anche a subentrare"

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Vincenzo Marangio, giornalista e speaker di TMW Radio e Radio Bianconera, è stato nostro ospite su Radio Tutto Napoli.

Vincenzo Marangio, giornalista e speaker di TMW Radio e Radio Bianconera, è stato nostro ospite su Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e sempre live, che puoi seguire sulle app gratuite (per Iphone o per Android, Android Tv ed LG), in auto col DAB o qui sul sito anche in video: "Non mi stupisce il muro della Lazio per Mario Gila, perché trattare con Lotito è sempre molto complicato. Per quanto riguarda Gatti, è evidente che si tratta di una richiesta di Massimiliano Allegri, che lo conosce benissimo e con il quale ha sempre avuto un ottimo rapporto. L'ultima versione migliore di Gatti l'abbiamo vista proprio con Allegri alla Juventus. È un difensore che abbina fisicità, capacità realizzative e può giocare sia in una difesa a tre che a quattro. Con Thiago Motta, invece, ha vissuto una fase molto complicata dal punto di vista mentale. Prima era diventato uno dei riferimenti del gruppo, poi ha perso centralità e sicurezza. È un giocatore che soffre molto determinate situazioni caratteriali e questo ha inciso anche sul rendimento. Resta un difensore forte, che ha qualità importanti e che Allegri sa valorizzare meglio di chiunque altro."

Può rappresentare un salto di qualità per il Napoli?

"Se mi chiedete se Gatti rappresenti un salto di qualità assoluto, la mia risposta è no. È un difensore che garantisce affidabilità e che può essere molto utile, ma ha anche dei limiti. Soffre gli attaccanti veloci, a volte è troppo irruento negli interventi e talvolta perde la posizione. Però resta un difensore che segna, che ha personalità e che, con Allegri, ha sempre dato il meglio di sé."

La Juventus è davvero pronta a cederlo? E a quali cifre?

"La Juventus deve fare cassa e Gatti rientra tra i giocatori che possono partire. Credo che sotto i 20 milioni il club non voglia scendere, ma un'operazione da 15 milioni più bonus potrebbe essere presa in considerazione. Entro fine giugno la Juventus deve sistemare alcuni aspetti di bilancio e una cessione del genere aiuterebbe molto. Bisogna poi valutare anche il discorso ingaggio, perché Gatti ha appena rinnovato e percepisce una cifra importante, superiore ai 4 milioni di euro."

La Juventus cambia ancora assetto societario. Cosa comporta l'arrivo di Carnevali?

"È una scelta molto importante. Finalmente la Juventus torna a riempire una casella rimasta scoperta dai tempi di Marotta, quella dell'amministratore delegato con pieni poteri sportivi. Carnevali è uno dei migliori dirigenti italiani e rappresenta una figura fondamentale per la ricostruzione del club. John Elkann lo ha voluto fortemente e questo segna l'inizio di una nuova fase."

Antonio Conte resta un pensiero fisso per il mondo Juventus?

"Più che un pensiero è un fantasma che aleggia su tante panchine. Da quello che mi risulta, Conte avrebbe dato la disponibilità anche a subentrare a stagione in corso, cosa che normalmente non fa mai. È chiaro che oggi la Juventus vuole andare avanti con Spalletti, anche perché la proprietà continua a sostenerlo. Tuttavia i risultati saranno decisivi e Conte resterà inevitabilmente sullo sfondo. È una presenza che pesa sempre quando si parla di grandi club italiani."