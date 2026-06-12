Anguissa parlerà con Allegri in ritiro: non è da escludere ipotesi a sorpresa

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Anguissa può anche restare a Napoli. Dipenderà tutto dall'incontro con Allegri in ritiro. La società resta in attesa: le ultime

La permanenza di André-Frank Zambo Anguissa al Napoli resta un'ipotesi sempre più concreta. Nonostante le voci di mercato che hanno accompagnato il centrocampista negli ultimi mesi, la sua posizione all'interno del progetto azzurro non sarebbe mai stata realmente messa in discussione. Il camerunese, infatti, continua a essere considerato un elemento di grande affidabilità ed esperienza, qualità che lo rendono una risorsa importante per il presente e per il futuro della squadra. Lo si legge sul Corriere dello Sport oggi in edicola.

Il confronto con Allegri può essere decisivo

A incidere sulle valutazioni delle prossime settimane potrebbe essere soprattutto il rapporto con Massimiliano Allegri. Il centrocampista ha ancora un anno di contratto con il Napoli e, prima di qualsiasi decisione definitiva, dovrebbe confrontarsi direttamente con il nuovo allenatore durante il ritiro estivo in Trentino. Il dialogo tra le parti sarà fondamentale per comprendere prospettive e ambizioni reciproche. Il valore tecnico di Anguissa non è mai stato oggetto di discussione all'interno del club, ma il feeling che potrà nascere con Allegri potrebbe rappresentare l'elemento decisivo per la sua permanenza. Già dai primi giorni di lavoro in ritiro emergeranno indicazioni importanti sul ruolo che il tecnico intende affidargli e sulle possibilità di proseguire insieme il percorso iniziato nelle scorse stagioni.